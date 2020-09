Pide Secretario de Gobierno a partidos no politizar la salud

Las Salud no se debe politizar, asentó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, al hacer un llamado a todas las fuerzas políticas a evitar concentraciones masivas.



Luego del evento que organizó MORENA en el salón “Bazar” el día de ayer sábado, presidido por la diputada Ana Miriam Ferraez, para recabar firmas con el fin de llevar a juicio a los ex presidentes y donde se generó una concentración importante de personas, el funcionario estatal hizo un llamado a todos los partidos políticos.



Y es que señaló que las autoridades sanitarias han sido muy claras al referir que cualquier tipo de aglomeración de personas pone en riesgo a la ciudadanía ante la pandemia por el Coronavirus.



“Hacerles una recomendación, la salud está por encima de los intereses políticos de todos, es para todos, más que llamar la atención es un llamado para todos, la salud no se debe politizar”, expuso.



Eric Cisneros destacó que se tienen que guardar las medidas de sanidad que recomiendan las autoridades de salud, de manera que se hará un llamado a quien no lo haga de esta manera.



El llamado dijo, debe ser generalizado, ya que sería un error politizar los temas de Salud, “la Salud debe acatarse en función de las medidas que nos dicten, sobre todo y particularmente para este caso tan delicado que es la epidemia por Covid-19”, finalizó el funcionario estatal.