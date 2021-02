Pide Secretario de Salud a Ayuntamientos evitar las bodas colectivas

El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, pidió a los Ayuntamientos de la Entidad evitar la realización de bodas colectivas, a propósito del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, ya que pueden representar un foco de contagio de COVID-19.



“Ahora que se acerca el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, hay gente que le gusta hacer grandes eventos, incluso hay Ayuntamientos que en años anteriores realizaron bodas colectivas, por ello vamos a tratar en todas las medidas posibles que no se lleven a cabo bailes o eventos masivos”, expresó.



El funcionario estatal recomendó que los enlaces matrimoniales sean con el menor número de personas y quizás hasta un evento virtual estaría excelente; dijo al agregar que la autoridad local tendrá la forma correcta de evitar realizar una concentración que ponga en riesgo a la población.



A decir del funcionario estatal, la administración estatal está trabajando en la cuarta alerta preventiva que también se llamará “quédate en casa”, cuyo principal objetivo es evitar las aglomeraciones por esta fecha especial.



“Tenemos que continuar insistiendo para que se cumplan las medidas de protección sanitaria por parte de la población, así como a las autoridades municipales para que coadyuven fortaleciendo la estrategia con acciones a nivel local que eviten la propagación del virus; principalmente en eventos como bailes o fiestas populares”, reiteró.



Ramos Alor hizo un llamado especial a restaurantes para que cumplan con todo el protocolo sanitario a fin de apoyar al sector comercial, sin poner en riesgo la vida y la salud de sus clientes; “es una alerta que igualmente estará vigente en fin de semana; con esto queremos que baje la movilidad de personas en las calles”.



Dijo que las personas podrán realizar sus compras por la fecha alusiva pero éstas deben ser bajo los protocolos sanitarios; “entrar, comprar y salir, sin tardar tanto tiempo, sin hacer aglomeraciones en comercios; de esa forma podremos bajar más los contagios”.



En su mensaje, agradeció al sector comercial, empresarial y la sociedad consciente que desde el primer momento se ha sumado a esta batalla contra la pandemia, “eso nos ha servido para que nuestra entidad siga manteniendo control en la capacidad de atención médica”, sostuvo.



Resaltó que las alertas preventivas están sirviendo para que se reduzca la velocidad de contagios, “tan es así que no hemos pasado al color rojo de riesgo máximo dentro del semáforo nacional y queremos que esto no suceda”.



Es así que, una vez más, pidió a los ciudadanos que en la medida posible se queden en casa; que sólo salgan a lo necesario y no aflojen las medidas sanitarias, ya que es la única manera de no contagiarse ni contagiar a sus seres queridos.