Pide SEV a padres no provocar psicosis con menores enfermos

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) pidió a los padres de familia no generar psicosis ante los síntomas de gripe o resfriado que pudieran presentar sus hijos para evitar confusiones ante los casos de coronavirus, o COVID-19, que pudieran presentarse en el Estado.



Por ello, recomendó atender las medidas preventivas y mantenerse informados al respecto a través de los medios oficiales y la Secretaría de Salud.



Durante conferencia de prensa, el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, solicitó a los padres de familia, que si sus hijos tienen síntomas de gripe, acudan a un Centro de Salud, ya que ahí se llevan las estadísticas y el registro de los posibles casos.



“Si tienen algún tipo de síntomas que vayan a un Centro de Salud donde saben cómo se tendrá que atender este tipo de situaciones”, dijo.



Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Aguilar Ramírez, reiteró que los padres de familia deben estar debidamente informados a través de los medios oficiales para no generar una psicosis, señalando que se otorgará de manera puntual a los docentes la información que llegue a la SEV.



Asimismo, a decir del coordinador de delegaciones regionales, Adrián Mota Montoya, no hay motivo alguno para que cuando un estudiante tenga síntomas de gripe o algún resfriado, sea sacado de la escuela o se cierre el plantel.



“No, para nada, después de que el niño sea valorado en un Centro de Salud, el mismo centro de salud será, quien en base a la estadística y a los resultados, diga, en que condiciones se encuentra el infante, adulto, maestro o cualquiera de los actores escolares”.



Para finalizar, se destacó que la responsable de datos de casos sospechosos o positivos de este virus, es la Secretaría de Salud y la SEV cumple con bajar la información a las escuelas, por lo que se dejó en claro que también, quienes dictan las medidas de prevención, son los integrantes del sector Salud.