Pide SEV a U Biomédica, destrabar retraso para Servicio Social de sus egresados

El director General de Educación Universitaria de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Fernando Hernández Cabañas, indicó que ya establecieron comunicación con las autoridades de la Universidad Biomédica “Rafael Guízar y Valencia”, para resolver la inconformidad de algunos estudiantes con relación a no contar con plazas para realizar su servicio social al menos hasta febrero de 2023."Ya estableció contacto con la Universidad y con la Secretaría de Salud a fin de buscar una solución a esta situación", expresó al responder a la queja de los alumnos, que derivó en una manifestación en la sede de la institución y el cierre momentáneo de la circulación vial en la zona."Los esfuerzos se enfocan en exhortar a la institución educativa a que agilice y formalice a la brevedad los convenios que tiene en proceso con las instancias de salud, a fin de que los jóvenes tengan la posibilidad de obtener una plaza para realizar su servicio social con prontitud", reiteró el funcionario.Cabe recordar que a Alcalorpolitico.com llegó una carta en la que se expuso que hay 3 generaciones de diferentes carreras varadas sin un servicio social, apuntando que la excusa de la Universidad Biomédica “Rafael Guízar y Valencia”, es que no hay plazas para servicio social en el Estado hasta febrero del 2023 o hasta agosto del próximo año.En el escrito se consideró como un "albur" que los alumnos no sepan si creer o no en la respuesta de la institución, que acusaron, empezó a funcionar sin un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).Ante ello, el funcionario de la SEV aclaró que esta universidad sí cuenta con dicho registro y reiteró que la problemática radica con los convenios que toda institución educativa que ofrece estudios relacionados con el área de salud, debe celebrar con las instituciones de este sector para que sus estudiantes puedan hacer su servicio social en ellas.