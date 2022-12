Pide SEV monitorear uso de redes sociales en hijos estudiantes

La subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Maritza Ramírez Aguilar, pidió a los padres de familia estar al pendiente de lo que sus hijos ven en las redes sociales para evitar que sean inducidos a llevar a cabo "retos virales" que pongan en riesgo su vida.Y es que expuso que "diferentes medios no ayudan" y que la información que reciben a través de las plataformas "es demasiada", por lo que se debe monitorear el uso que le dan a éstas."Sabemos que el uso de diferentes medios no ayudan, la información que los chicos reciben es demasiada a través de los medios de comunicación. Decirle a los padres de familia que tienen que estar al pendiente de lo que los hijos ven, monitorear el tiempo que sus hijos pasan frente a un aparato, qué información ven", indicó.Cabe recordar que los retos virales (o Challenges, en inglés) son muy habituales en Internet y consisten en imitar una acción que se graba mediante el teléfono celular o cualquier otro dispositivo digital y se sube posteriormente en Internet mediante alguna red social. Tras realizar el reto, se "nomina" a otras personas para que hagan lo mismo y así continúa su popularidad.Ante ello, Ramírez Aguilar afirmó que los docentes también harán lo propio para exhortar a los alumnos para que se involucren con estas pruebas que podrían afectar su integridad física e incluso llevarlos a la muerte."Invitar a los jóvenes a que no entren en estos temas de retos que no ayudan a su bienestar físico y emocional de los niños y niñas", recomendó la funcionaria de la SEV.