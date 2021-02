Pide Vergel Pacheco eliminar “aportación voluntaria” en recibos de CMAS Xalapa

El exdirector de Gobernación y aspirante al Ayuntamiento de Xalapa por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Juan Vergel Pacheco, llamó a alcalde Hipólito Rodríguez Herrero a revertir la “aportación voluntaria” del 2 % en el servicio de agua potable.



En entrevista, consideró que la medida no se comunicó bien y generó malestar en la población capitalina, por lo que afirmó que la administración municipal está a tiempo de rectificar.



“Haría un llamado respetuoso a la autoridad municipal para que rectificara y si es real que este cobro es una aportación y es voluntaria, que sea retirado del recibo. Me parece que estamos en el tiempo de la corrección, desafortunadamente no se ha comunicado adecuadamente a la población cuál es la intención de la incorporación de este porcentaje en el recibo de agua”, cuestionó.



Vergel Pacheco dijo que los xalapeños, considerando su conciencia ambiental, sí estarían dispuestos a participar con la aportación de recursos, siempre y cuando sea claro cuál es el destino de esos recursos.



Y es que reconoció que las fuentes de abastecimiento de agua están deterioradas y se requieren emprender acciones que necesitan financiamiento, “sin embargo, me parece que es indispensable retirarlo del recibo, si es una aportación voluntaria no tendría que aparecer como ahí entre los conceptos que maneja la CMAS”.



Insistió que el Ayuntamiento está a tiempo de rectificar, considerando que la incorporación de este cobro se dio por decisión de la junta de gobierno de la paramunicipal y que el cabildo capitalino no se ha pronunciado.



“Se puede pensar que el procedimiento (de incorporación) no es el adecuado; sin embargo, hay que informar, si no hay información, una campaña donde se explique cuáles son las fuentes de abastecimiento, en qué condiciones se encuentran, cuántos se pretende recaudar y cuáles serían los tipos de aportaciones”, reiteró.



El aspirante morenista a la Alcaldía de la ciudad dijo que determinar el cobro como aportación voluntaria, da un “sin fin de posibilidades de ensayar” medidas, como las alcancías en ciertos lugares, invitación a la iniciativa privada o el peso a peso.



“El Ayuntamiento tiene las condiciones para generar las acciones alternas o complementarias que van dentro de lo que se conoce como aportación voluntaria”.



Finalmente Juan Vergel llamó a los xalapeños a la responsabilidad ambiental y conciencia cívica, tomando en cuenta que el agua que se consume aquí no proviene de fuentes del territorio municipal.