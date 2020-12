Pide Vicario que a través de médicos Dios extienda salud a enfermos de COVID

El vicario de la catedral de San Miguel Arcángel, Javier Yael Cebada Tejeda, pidió que Dios, a través de los médicos y enfermeras del IMSS que salieron este miércoles a la Ciudad de México, extienda la salud a muchos de los pacientes de COVID-19.



El sacerdote, quien por la mañana acudió a dar la bendición a este personal, indicó que lamentablemente ha escuchado testimonios de personas que dicen que no creían en la enfermedad hasta que les tocó.



Consideró que esto es un reflejo de la cultura en México, pues la gente no es preventiva y cuando llega la situación de calamidad es cuando empiezan a correr.



Mencionó que hay gente que ya no quiere ver las noticias, pero es bueno que lo hagan para sensibilizarse o al menos se den la oportunidad de preguntarle a alguien, porque en Orizaba ya hay muchos contagios, que les digan cómo la pasaron.



Indicó que conoce personas que perdieron a sus familiares, en la misma Iglesia hubo casos, y hay que pasar la voz de que esto no es un invento, sino algo real, y que sí está afectando a todos.



Hizo ver que los trabajadores del IMSS que este día partieron a la Ciudad de México a la atención de pacientes están dejando a sus familias “y no sabemos si se volverán a encontrar. Esperemos en Dios que sí, porque van con esga valentía a tender mano de vida, pero me quedo pensando cómo se queda su familia”.



Consideró que eso debería sensibilizar a la sociedad el ver cómo están sacrificando a su familia por irle a tender la mano a un enfermo que no conocen, pero por esa actitud Dios los va a compensar.