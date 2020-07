Piden a Alcalde de Emiliano Zapata no derribar árbol en Unidad Habitacional La Ciénega

C. Director del Periódico

Al Calor Político

Mucho agradeceré a usted, tenga la gentileza de publicar mi escrito, con la finalidad de que sea leído por la autoridad correspondiente.



C. Ing. Jorge Alberto Mier Acolt

Alcalde del municipio de Emiliano Zapata



La que suscribe: Graciela Loyo Alarcón. Me dirijo a usted, para solicitarle que no sea derribado el árbol de la especie Ficus que se encuentra en área verde peatonal de la Unidad Habitacional La Ciénega, el cual se solicitó su derribo por el comité vecinal, a través de la Agente Municipal de Las Trancas en el mes de marzo del 2020, toda vez que se le había caído su follaje y se consideró erróneamente como árbol seco y muerto.



Dicho derribo le fue notificado a la Agente Municipal mediante oficio 013/06/DMA/2020 de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, en su primer párrafo notifica la resolución de permiso para el derribo del árbol Ficus, por motivo de ser un árbol seco y perteneciente a vía pública no municipalizada.



Respetable Alcalde, el árbol en mención reverdeció (anexo fotografía), es un árbol con 12 años de vida, donde se encuentra no ha causado daño alguno, sus raíces no están expuestas ni a levantado banquetas ni bardas; su único fin es dar una sombra magnífica. Le pido humildemente le perdone usted la vida a este árbol y se considere su poda y desrrame, ya que no es un árbol seco.



Asimismo anexo firmas de ciudadanos de esta Unidad que desean y coinciden que el árbol no debe derribarse. Considero que usted como Ingeniero Agrónomo, le tiene aprecio a los árboles y esta especie durante 12 años nos ha proporcionado oxígeno y sombra.



En espera de su respuesta, quedó a su apreciable orden.



Atentamente

Graciela Loyo Alarcón