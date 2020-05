Piden a alcaldes que este Día del Maestro también se apliquen medidas sanitarias

Las Autoridades Sanitarias de Veracruz adelantaron que solicitarán al Gobernador del Estado y los alcaldes de las 212 demarcaciones, que dentro de sus atribuciones apoyen a cerciorarse de que se cumplan las medidas sanitarias el 15 de mayo que se celebra el día del maestro.



Durante el reporte oficial del desarrollo del COVID-19 en la entidad, se mencionó que los maestros y maestras saben perfectamente las recomendaciones, por lo que, tal como se hizo el 10 de mayo, se estarán tomando otras determinación con respecto a la movilidad de personas durante la contingencia.



Por otra parte, se recordó que como parte de intensificar la estrategia de contención contra el coronavirus, se decidió extender del 1 de mayo al 20 de mayo las siguientes medidas.



• Quédate en casa

• Susana distancia

• Designa a una sola persona para ir de compras.



Todo esto, se expuso, para que la curva de contagios sea menos pronunciada.



“No debe haber reuniones para fiestas en estos días, a propósito de esto, en Poza Rica hubo contagios en una fiesta, hubo ahí hasta personas que se trasladaron de Papantla a la reunión; no solo hay casos positivos, sino que, lamentablemente entre ellos ya hubo un fallecimiento”, se detalló.



Es por ello que dejaron en claro que no se debe olvidar que el COVID-19 es una enfermedad nueva y no hay vacuna contra ella.