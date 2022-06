Piden a Alcaldía de Coatepec clausurar construcción privada sobre caño en Pacho Viejo

Vecinos de la localidad de Pacho Viejo solicitaron al alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, la clausura de una obra particular que se realiza sobre un arroyo que atraviesa la zona de La Estación, ya que aseguran que ha provocado inundaciones con las recientes lluvias.En un escrito dirigido al munícipe, indican que el propietario de un terreno contiguo al caño, del que no aportan su identidad, supuestamente está construyendo una casa habitación en el interior del mismo, lo que despertó la inconformidad de quienes habitan a su alrededor.Explicaron que la franja del terreno es ocupada por las aguas de una corriente al alzar y sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias que generan las lluvias.En el documento, los residentes de La Estación exponen que el 27 de mayo, personal de Protección Civil Municipal se trasladó a la zona para dialogar con el ciudadano que construyó el inmueble y con el comisariado ejidal de la localidad, Raúl Torres Vásquez, a quienes les hizo saber el riesgo de inundaciones que por años se vienen presentando en el lugar."Los trabajadores de Protección Civil de Coatepec comentaron que revisarían su normativa para dar una respuesta al Agente Municipal y a los ciudadanos que estamos inconformes con la construcción de la vivienda que se encuentra en la carretera Ferrocarril Interoceánico sin número, frente a la Escuela Primaria ‘Beatriz Velasco de Alemán’", exponen.Asimismo, sostienen que conforme al Atlas de Riesgo Municipal, Pacho Viejo se localiza en zona de riesgo donde se encuentran laderas de lomas con un peligro medio de que se presenten deslizamientos y que este fenómeno puede llegar a afectar las periferias de la localidad, si el deslizamiento ocurre con gran magnitud y volumen."Es por esto la importancia de observar y analizar la problemática existente de la construcción anteriormente mencionada, ya que el caño no tendrá un cauce natural, lo cual provocará obstrucción provocando una masiva inundación, por lo cual le hacemos de su conocimiento para poner alto total a esta construcción y cancelación de la misma", reiteran en su petición dirigida a Andrade Rivera.Consideran que de permitir que sigan con la edificación, las autoridades coatepecanas serán las responsables por las muertes de humanos y animales, o desastres que se pueda generar en las viviendas, predios y demás infraestructura."Existe un análisis preliminar de la zona la Estación sobre inundación, la cual se hizo mediante un modelo de escurrimientos que muestra las zonas con mayor acumulación de flujos, en otras palabras, por donde escurre el agua y donde se acumula de acuerdo con las características del relieve", puntualizan.Por ello solicitan al Alcalde su pronta intervención para que instruya y asesore al personal de Protección Civil Municipal para que, de acuerdo con la Ley de Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y su Reglamento, no permitan seguir con la construcción del inmueble que se localiza en el caño."De esta forma se pide que se destruya la construcción que está afectando el cauce natural del caño. De no resolver la problemática existente, se dará vista a las autoridades competentes de los diferentes niveles y demás organizaciones competentes", añadieron.Al comentar que este sábado vencería el plazo para que PC Coatepec ofrezca una solución a la problemática, recuerdan que los habitantes de esta localidad, año con año, pierden cosas materiales y sus viviendas sufren daños irreparables y no tienen apoyo económico de parte del municipio de Coatepec, más allá de despensas con "dos a tres productos".