Piden a Alcaldía de Coatepec considerar reabrir unidad deportiva

El administrador de la Unidad Deportiva “Lic. Roberto Amoros Guiot” en Coatepec, Martín Blázquez Ojeda, dijo que el Ayuntamiento debe reconsiderar que se aperture este espacio, ya que contribuye a la activación física y a la salud mental de los ciudadanos.



Y es que cabe señalar que este lunes, la autoridad municipal ordenó el cierre del lugar, luego de que este iniciara actividades una vez que se levantó la Jornada Nacional de Sana Distancia.



Al respecto, el administrador señaló que este espacio que es operado por una asociación civil que no recibe ningún tipo de subsidio por gobiernos, sosteniéndose de las cooperaciones de los deportistas; se sometió a todas las disposiciones sanitarias y cerró sus puertas por doce semanas ante la pandemia.



Además, agregó que a través de ahorros, se sostuvo el pago a 10 empleados del lugar, sin despedir a nadie.



Aseveró que es importante que la ciudadanía retome poco a poco sus actividades, toda vez que la unidad deportiva ofrece todas las condiciones sanitarias.



En este sentido, dijo que sólo se estaba permitiendo actividad física como correr o trotar, evitando deportes que tengan que ver con contacto o agrupamientos como el futbol.



“Queriendo colaborar con la sociedad, llegamos al término de la jornada y para la apertura fuimos muy cuidadosos en buscar asesoría de autoridades sanitarias, con medidas para reducir la afluencia, no permitir aglomeraciones, deportes de equipo ni de contacto como el futbol, no permitir un número grande de personas”.



“Llevamos a cabo protocolos del uso de cubrebocas, desinfectar calzado, en el piso tenemos marcadas líneas de dos metros de distancia para evitar contacto, en la ventanilla la gente puede tomar gel y toma de temperatura, el personal porta careta, cubrebocas y guantes”, abundó.



Comentó que incluso personal del Ayuntamiento acudió para supervisar todas las medidas, por ello insistió en que se contribuye a la salud mental de los coatepecanos, ya que nadie está preparado para tener un encierro tan prolongado.