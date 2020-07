Al Calor Político:



El motivo de mi mensaje es para pedir ayuda. En la calle Estanzuela esquina 20 de Noviembre, en Xalapa, se encuentra un señor. Tiene varios días ahí, algunos vecinos le hemos dado comida y hemos solicitado ayuda, ya que se encuentra enfermo, no sabemos de qué pero se ve ya muy enfermo. Hablamos al 911 y sólo mandan patrullas que vienen y toman fotos.



Lo que nosotros pedimos es que manden una ambulancia para que tenga atención médica. Ya hablamos al DIF, a Secretaria de Salud y hasta Protección Civil y sólo se tiran la pelotita uno al otro. Ya no sabemos a dónde más acudir.



Repito, lo que nosotros queremos es que reciba atención médica, cada vez se va más enfermo, no puede mantenerse en pie.