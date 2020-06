Piden a CFE no cortar servicio a hogares y empresas que no puedan pagar recibos

La diputada ciudadana Adriana Medina presentó un exhorto en la Comisión Permanente para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no suspenda los servicios por falta de pago en hogares y MiPyMEs, igualmente para reconectar a la brevedad, los suministros suspendidos durante los bimestres correspondientes a la contingencia sanitaria en el país.



Medina Ortíz enfatizó que luego de tres meses de la emergencia sanitaria por el Covid-19, la CFE “es de las pocas instituciones que no implementó ninguna medida de apoyo parcial e incluso incrementó las tarifas en algunas zonas o está por incrementar el costo del suministro eléctrico como consecuencia del bloqueo a las energías renovables”.



Lamentó que frente a la pérdida de empleos entre marzo y abril, el aislamiento en el hogar y el consecuente incremento del consumo eléctrico por el teletrabajo y las clases en línea, la CFE optó por afectar los ingresos de cerca de 3 millones 250 mil familias, situación que está fuera del sentido social de la empresa del estado.



“Es oportuno que el carácter y poder monopólico de la Comisión permita paliar los efectos negativos por la emergencia sanitaria y garantice el mantenimiento del servicio en tanto el semáforo sanitario no esté en color verde en el país para garantizar dos propósitos; 1) que los hogares mantengan las condiciones de vivienda digna y 2) que se impulse la reactivación económica, mediante la garantía de que los micro, pequeñas y medianas empresas no vean comprometida su capacidad de producción y reinicio de actividades por cortes en el servicio eléctrico”, puntualizó Medina Ortíz.