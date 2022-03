Piden a Cuitláhuac apertura para discutir ley que sustituya ultrajes

El vicepresidente nacional de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Juan Manuel García González, dijo esperar que la nueva iniciativa que pretende enviar el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al Congreso local para castigar las agresiones a policías sea discutida con la ciudadanía, para evitar que sea rechazada por la sociedad como ocurrió con el delito de ultrajes a la autoridad.Indicó que la principal preocupación del sector empresarial es que haya seguridad ante las inversiones que pretenden hacer; y en el caso de este ilícito, hay muchos sectores que se han manifestado porque supuestamente hay personas que están detenidas por cometer este ilícito, del que no estaba definido muy bien el alcance."Como se ha manifestado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el sustento aún no es tan sólido como se debe y ayer escuché al Gobernador que otra vez va a mandar otra iniciativa, ojalá y sea bien pensada, acorde a la realidad y que no se asemeje a la 'ley garrote' de Tabasco que también se derogó", consideró.El representante empresarial apuntó que se debe evitar que se malinterprete la aprobación de una norma en ese sentido y sobre todo el entender que no se puede permitir el poder absoluto porque ello corrompe a las autoridades."Lo preocupante en muchos temas de estos es que no se puede tener el control absoluto y menos en los temas punitivos (...) Si tú ves la línea que está trazada, a lo mejor notas que el ORFIS es gente muy cercana al Gobierno, en la Fiscalía es gente muy cercana al Gobierno, entonces esos entes punitivos a veces no abonan a la democracia participativa porque están bajo la espada de Damocles, preocupado", abundó.García González reiteró que antes de emitir una normatividad, ésta debe ser concensada con la sociedad civil, recordando que cuando se quiso emitir la Ley cafetalera, en la Legislatura se escuchó a todas las voces que tenían algo que decir al respecto y actualmente, con la iniciativa de Reforma Eléctrica, se están haciendo parlamentos abiertos para discutir sus alcances antes de ser votada por los diputados."Yo quisiera que en vez de entrar por ultrajes a la autoridad, en verdad se hiciera un mecanismo efectivo y certero para cuidar a los que comunican, eso sería maravilloso y que cada Ley que se haga sea pensada, analizada con expertos totales en el tema, es una realidad que no puedes gobernar con ocurrencias", mencionó.Finalmente, dijo creer en la democracia participativa, en la que todos opinen y no únicamente el "pueblo bueno", sino que la discusión se abra a los empresarios, comerciantes, periodistas y demás sectores de la sociedad.