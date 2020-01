Piden a diputados no aprobar matrimonio igualitario por “moda legislativa”

El vocero diocesano, presbítero Helkyn Enríquez Báez, resaltó que los diputados no deben olvidar que tienen que legislar tomando en cuenta a la población y no respondiendo a sus caprichos, esto al ser cuestionado en referencia al tema de la votación de la propuesta que avale el matrimonio igualitario, la cual se efectuaría a finales de enero.



"Ya lo he dicho citando a un teórico del Derecho: la ley debe ser fruto de la razón y no del capricho del Legislador. Esto vale también para las agendas políticas de algunos partidos que pretenden de un modo sordo imponer una agenda o ideología en el Congreso. Digo ‘sordo’ porque el Legislador no está ahí por su propia cuenta sino porque una comunidad lo eligió para ser su representante".



Agregó que no se puede atribuir la propuesta de unas leyes que a lo mejor no representan al bien común y agregó que la reforma a los Derechos Humanos, si bien es cierto que exige igualdad y no discriminación, tendría que verse en qué sentido se maneja.



"Entrar en consonancia con modas legislativas a nivel internacional no quiere decir que haya un proceso Legislativo, sino que quizá sólo responda y consienta a una minoría, con una intención electoral".



Acotó que se debe tomar en cuenta el sentir de los ciudadanos y escucharlos pero destacó que si se legisla sin el consenso de la comunidad, se debe recordar que el mismo pueblo pone y quita.