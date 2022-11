Piden a empresarios de Orizaba tener cuidado con extorsiones

Debido a que la extorsión telefónica es una práctica que se está generalizando en el país, autoridades alertaron a los socios de la COPARMEX para que no caigan en este delito.A fin de prevenir a sus integrantes, la COPARMEX Orizaba, que preside actualmente Enrique Guillomen Maldonado, a través de su Comisión de Seguridad, informó de esa situación a sus agremiados.Los exhortó a no responder llamadas ni mensajes de números desconocidos; igualmente, a no compartir datos personales o descargar archivos de dudosa procedencia.Asimismo, se les invitó a que en caso de recibir alguna llamada o mensaje sospechoso o amenazante deben reportarlo a las autoridades.Los integrantes de la comisión de seguridad de la COPARMEX Orizaba señalaron que no tienen conocimiento de algún caso de extorsión en la zona; sin embargo, hacen estas recomendaciones para evitar que alguien sea sorprendido.Cabe mencionar que de acuerdo con el secretariado nacional de seguridad la extorsión telefónica se ha convertido en el principal delito en 11 entidades del país.Destacó que tan solo en el 2021 se recibieron más de 87 millones de llamadas al número de emergencias 911 para pedir apoyo por este delito.