Piden a empresas de Veracruz no mentir en autoevaluación de higiene por pandemia

La COPARMEX en Veracruz pidió a sus agremiados no mentir en la autoevaluación para recibir un certificado de cumplimiento de las medidas de higiene en sus establecimientos comerciales ante la pandemia, pues las autoridades verificarán los comercios y puede haber sanciones.El presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana, Jesús Alatorre, señaló que deben contestar sinceramente sobre las medidas que aplican para reducir el riesgo de contagio."Tiene que poner su nombre, su domicilio, el Registro Federal del Contribuyente, de qué tamaño son y después de hacer la evaluación se descarga un código QR que van a tener que imprimir y ponerlo en la puerta del negocio".“No es nada más es hacer el trámite y pegar, significa que debemos tener cuidado de hacer la autoevalución y cumplirla porque después van a venir inspecciones de la Secretaría de Salud", dijo.Dentro de las medidas que deben aplicar son el uso de cubrebocas, gel antibacterial, sanitización y la sana distancia.Señaló que el trámite es sencillo y se obtienen los códigos de verificación en el momento, no obstante, es una medida regulatoria.Al momento se estima que al menos el 50 por ciento de las empresas que están operando ya cumplieron con el trámite."Entra a la página de la Secretaría de Salud, haz una evaluación, da tus datos pero sobre todo, hazlo bien. En las empresas esenciales yo espero que poco más de la mitad lo tengan hecho. Se debe trabajar, se está haciendo de manera sencilla pero no significa que esto le reste algún valor".La COPARMEX señala que también se han tomado cursos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el sentido es que ya todos los negocios cuenten con departamentos de salud de manera definitiva.