Piden a mexicanos en Canadá y sin seguro, regresar “cuanto antes” a su país

El Consulado de México en Montreal pidió a los ciudadanos mexicanos que se encuentran en territorio canadiense y no cuentan con un seguro de gastos médicos, abandonar el país y "viajar cuanto antes a México", pues la disponibilidad de vuelos se irá limitando paulatinamente debido a la emergencia sanitaria que ha provocado la propagación del COVID-19.



Se tiene previsto que algunas líneas aéreas ofrezcan el servicio de transportación hasta el 31 de marzo, en el marco de las restricciones de viaje implementadas en diversos países como medida de contención a la propagación de la pandemia.



En un primer aviso difundido en su página oficial de Facebook Consulmex Montreal, la dependencia publicó el siguiente mensaje:



"¿Qué debo hacer si no cuento con seguro médico en Canadá? Debe viajar cuanto antes a México. Tome en cuenta que la disponibilidad de vuelos a México se irá limitando paulatinamente. Podría tener que erogar fuertes cantidades de dinero para tener acceso a los servicios de salud".



De esta forma, los connacionales que no cuenten con un seguro de gastos médicos y deseen realizarse una prueba de detección para COVID-19 ante la sospecha de contagio, tendrían que pagar por ella; pues los requisitos obligatorios para la práctica gratuita del test son la carta de aseguranza médica y un comprobante de identidad.



De resultar positivos los exámenes de detección de Coronavirus, o ante cualquier otro tipo de eventualidad que requiera asistencia médica, el afectado pagaría una cantidad importante de dinero para tener acceso a los servicios de salud, en caso de ser requeridos.



No obstante, en un segundo mensaje, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México publicó un post donde se anexa un formulario que requiere información personal a quien solicite asistencia consular en caso de que haya sido afectado por la cancelación o suspensión de vuelos debido a la emergencia sanitaria. Esta información estaría dirigida principalmente a turistas.



Posteriormente, en un tercer anuncio, el consulado mexicano, por iniciativa del Gobierno Provincial de Québec, pone a disposición de todos los connacionales que presenten síntomas de contagio por COVID-19, una línea telefónica de asistencia médica, 1 877 644 4545, "en la que un profesional de la salud lo evaluará y, si es necesario, se le dará una cita", explica el comunicado. Sin embargo, no se precisa si el servicio está disponible en español o si es obligatorio o no, contar con un seguro de gastos médicos como se había externado en un primer aviso.



La emisión de estos mensajes ha generado incertidumbre entre los interesados, quienes demandan a través de redes sociales información precisa al respecto de esta situación.