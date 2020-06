Piden a mujeres de Huiloapan buscar ayuda ante violencia intrafamiliar

Resultado del confinamiento que viven las familias, ante las estrategias para evitar la propagación del COVID-19, el Instituto Municipal de la Mujer registró un incremento en el número de casos de violencia intrafamiliar.



La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Joanna Denisse Pérez Carbajal señaló que en oportunidad, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Manuel de Oliveira Guterres, alertó que debido al confinamiento incrementó la violencia contra las mujeres dentro de sus propios hogares.



En Huiloapan la situación no ha sido diferente, externó la funcionaria y agregó que se ha naturalizado la violencia como algo normal, pero los casos si han incrementado en este municipio, aunque tristemente muchas mujeres temen realizar la denuncia.



Por ello, solicitó a mujeres de Huiloapan que estén padeciendo los estragos de la violencia intrafamiliar, solicitar ayuda, porque no están solas y en INMUJER recibirán asesoría y acompañamiento si es que desean presentar la denuncia ante las autoridades.



Dio a conocer que a través del número de asistencia social 272 217-3057 pueden recibir la orientación que requieren y a pesar de no existir la cultura de la denuncia, hay quienes si se han atrevido a llamar vía telefónica para solicitar información y asesoría para proceder en contra de sus agresores.



Agregó que el ritmo de vida de las familias, así como de cada integrante se vio afectado, sumado al tema de la situación económica, confinamiento y otros factores, su convivencia se ha venido agravando, derivando principalmente en agresiones en contra de las mujeres, aunque no precisó cifras.