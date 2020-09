Piden a negocios cumplir protocolo contra COVID hasta en semáforo amarillo

A seis meses de que Veracruz contó el primer caso de COVID-19, al día de hoy se ha reactivado la actividad comercial en gran parte del Estado al ubicarse el semáforo “amarillo”, por lo que hay que mantener las medidas preventivas y protocolos sanitarios para evitar contagios, señaló el Secretario de Salud del Estado, Roberto Ramos Alor.



“A todas estas personas que los fines de semana ya están saliendo a los sitios de esparcimiento o diversión; si lo hacen con las debidas medidas de protección sanitaria, regresarán a sus hogares sanos y los establecimientos con estos giros que ya están operando, igualmente, exhortarlos a proteger a sus clientes y trabajadores”, apuntó.



El funcionario estatal reconoció que desde que inició la crisis sanitaria y a la fecha se han realizado 176 conferencias, para informar a la población del desarrollo de la pandemia en la entidad, así como los cambios del semáforo en cada uno de los municipios.



Es por lo anterior, que ante la situación que en la actualidad se genera, donde varios giros comerciales han reiniciado actividad, reiteró el llamado a continuar con las medidas sanitarias para evitar contagios.



“Al día de hoy vemos más actividad comercial, eso nos da mucha alegría, pero también nos manda a un sitio de absoluta responsabilidad y fortalecimiento de la estrategia, pues repito que el comportamiento social, está directamente relacionado con la semaforización, de eso depende la ocupación hospitalaria”, dijo al referir que es responsabilidad de la propia población el cómo se retorna a la nueva normalidad.



“Si ustedes se van incorporando a la nueva normalidad con todas las medidas de protección sanitaria no se van a contagiar, no se van a enfermar y por lo tanto no requerirán una cama de hospital, eso dará como resultado que nuestro semáforo siga en amarillo o incluso que pase al siguiente color; por eso es importante que no aflojen las medidas de seguridad”, finalizó Ramos Alor.