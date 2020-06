Piden a población de Coatzacoalcos mantenerse en cuarentena

Aunque el estado de Veracruz se mantiene en semáforo rojo por la alta incidencia de casos de COVID-19, ciudadanos y comerciantes de diferentes ciudades ignoraron los llamados de las autoridades y comenzaron a retomar su vida en el marco de la “nueva normalidad” del país.



Cabe señalar que la entidad debe continuar bajo el esquema de “Sana Distancia” y “Quédate en Casa”, debido a la pandemia.



Al respecto, el director de Protección Civil Municipal, David Esponda Cruz, advirtió que la gente no puede retomar las actividades como antes de la pandemia y deben continuar siguiendo las indicaciones por la contingencia.



Pese a lo anterior, este lunes se pudo observar cómo diversos comercios que estuvieron cerrados por varias semanas, levantaron sus cortinas.



Aunque la población en las calles es poca comparada a lo que se vivía antes del coronavirus, es una realidad que hay quienes este lunes comenzaron a salir como si la pandemia hubiera terminado.



“La nueva normalidad en todo el país, tiene normalidades y restricciones, sobre todo por el semáforo que dirá qué medidas debemos tomar y cuáles no, Veracruz está en rojo lo que significa que no podemos salir a la calle como si nada hubiera pasado”.



“Debemos seguir en la sana distancia, cubrebocas obligatorio, protocolo de limpieza con las manos, lavarse las manos, quedarnos en casa y evitar aglomeraciones, reuniones masivas y así bajará la pandemia”, dijo.



En esta ciudad, el cierre de puntos de aglomeración continuará ocurriendo con el fin de contener el coronavirus, por ello hizo un llamado a la población a atender lo que las autoridades les piden.