Piden a población de región Orizaba estar atenta por lluvias

Ante las condiciones que prevalecen por influencia de la Onda Tropical 22 y la tormenta tropical Grace, autoridades pidieron la población estar al pendiente de los ríos de respuesta rápida y zonas vulnerables de inundación en la zona centro.



Francisco César Ramos, encargado del Observatorio Meteorológico de Orizaba, explicó que de acuerdo con los pronósticos, se esperan lluvias intensas en la zona por los dos fenómenos mencionados.



Por su parte, Luis Tiburcio Montes, director de Protección Civil Atzacan, recordó que hay Alerta Gris por las condiciones señaladas.



“Nosotros estamos pendientes para el monitoreo de los ríos de respuesta rápida; asimismo, el monitoreo de las comunidades de la parte alta como son Rosa Blanca, Rincón Capizayo y las colonias de la parte baja”.



Comentó que las condiciones de posibles lluvias intensas prevalecerán hasta el próximo fin de semana y ojalá que no se tenga ninguna contingencia.



El director de PC de Atzacan señaló que aunado a ello, se mantiene la vigilancia en la población para que se respeten las medidas preventivas por el COVID-19 ante el nuevo decreto que hay del Gobierno del Estado.



El funcionario municipal exhortó a la población a no hacer eventos masivos que pudieran ser un foco de contagio en el municipio.



Consideró que a más de un año de pandemia, se espera que la población sea consciente ante la problemática que se vive y no se descuiden pues ya ha habido demasiadas muertes por esa enfermedad en el país y el mundo.