Piden a población no molestar a abejas africanas para evitar ataques

El número de panales y enjambres de abejas en la ciudad aumenta en esta temporada, por lo que la Dirección de Protección Civil Municipal pidió a la ciudadanía no molestar a estos animales o derribar los panales.



El titular, David Esponda Cruz, recordó que el fin de semana atendieron dos ataques que dejaron como saldo tres perros muertos y al menos cinco personas con picaduras en cara, cuello y cuerpo. Una de ellas tuvo que ser trasladada a la Cruz Roja para su valoración médica.



“Fue trasladada a la Cruz Roja esta persona. Pero aparte hubo personas que sufrieron piquetes ligeros que no ameritaron traslados pero esta persona sí se vio agredida de manera más violenta y tuvo que ser trasladada a la Cruz Roja. Su situación era ya de riesgo por eso se hizo el trasladado para que se descartara cualquier eventualidad con la persona, está bien”, informó.



Por esta situación, exhortó a las personas a que no molesten a las abejas o derriben las colmenas para evitar ataques.



“Si ven que es un panal ya establecido, les pedimos a la población que nos hable. Nosotros acudimos a ver cuál es la situación, se evalúa cómo está constituido el panal y vemos las opciones. Si hay posibilidad de trasladarlas, si se pueden quedar en el lugar", expuso.