Piden a Policía Municipal de Orizaba ponerse las pilas

Luego de la intervención que hiciera hace algunos meses la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a la Policía Municipal de Orizaba, tras lo cual no todos los uniformados regresaron a la corporación, los pobladores se quejan de la falta de rondines en las calles y colonias de la ciudad.



Teresa Martínez, quien vive en la zona sur de Orizaba, comentó que cuando estuvo la Policía Estatal a cargo de la seguridad, eran muy pocos elementos y cuando se recuperó la corporación municipal el número de policías disminuyó, junto con la calidad de la vigilancia.



Carlos Flores, también poblador de Orizaba, indicó que muchas veces se llama al 911 y no responde nadie, por lo cual cuestionó cómo podrá algún elemento policial auxiliar a quien lo requiere.



Pero también destacó que tiene conocimiento de que un vecino solicitó a través del 911 una ambulancia y tardó mucho en pasar el reporte, minutos valiosos perdidos para atender al paciente que requería ser llevado al hospital.



Algunos otros pobladores de diferentes colonias, dijeron que aun y cuando se recuperó la corporación policiaca, ya no fue lo mismo porque el número de uniformados que cuidan a los ciudadanos es menor, además siempre quedó en la duda por qué no todos pasaron el examen si se supone que la ciudad contaba con la mejor policía del Estado.



Los vecinos pidieron que la autoridad municipal ponga atención en este tema que es vital para cualquier municipio, pero también hicieron el llamado a los regidores para que hagan su trabajo, pues parece que solo les ocupan sus intereses personales.