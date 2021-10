Piden a Presidente intervenir y suspender la Torre Centro de Veracruz Puerto

Lic. Andrés Manuel López ObradorPresidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.P r e s e n t eSeñor Presidente, ante su visita a nuestra ciudad, de manera respetuosa nos dirigimos Usted para manifestarle lo siguiente:Con gran preocupación vemos que la torre construida en el cruce de las calles de Arista y Xicoténcatl, de esta heroica ciudad de Veracruz, no hay poder que detenga la obra, a pesar de que es evidente que carece de distintos trámites y permisos del orden federal, estatal y municipal, como la Manifestación de Impacto Ambiental y la adecuación a los Usos del suelo, como se ha puesto de manifiesto a través de los medios de comunicación.Las suspensiones interpuestas por distintas dependencias no han surtido efecto y la torre se encuentra muy avanzada en su construcción. La voz del pueblo le ha llamado “la torre chueca”, no por su inclinación, sino por la legislación violada y la corrupción que sustenta su construcción.De permitirse la conclusión de la obra y su operación, se estará demostrando que la nueva época impulsada por la Cuarta Transformación está por lo menos incompleta y que la corrupción aún sienta sus reales en distintos aparatos de Estado y que sus efectos se muestran abiertamente ante la población. De concluirse la obra y operar la torre, se estará erigiendo un monumento a la impunidad justo atrás de los monumentos de nuestra historia como es claro en el paisaje de nuestro puerto.Por todo ello solicitamos a Usted, que se intensifiquen las acciones legales para suspender la obra, que la Consejería Jurídica de la Presidencia revise si los pasos seguidos por las dependencias para la suspensión de la obra no son más que simulaciones que otorgan la ventaja a los constructores y que se estudien todas las posibilidades para que por la vía legal se detenga la obra y se repare el daño.El Estado de Derecho está cuestionado por los veinticuatro pisos de concreto y vidrio que se levanta mostrando la impunidad de la mafia del poder, la cual en Veracruz está más viva que nunca. Confiamos en su actuación siempre recta y apegada a Derecho y en su fuerza moral para lograr que las instituciones del Estado mexicano, detengan este atropello contra los derechos humanos del pueblo veracruzano y la Nación entera.Le hacemos llegar nuestras más amplias consideraciones.Civilistas Veracruzanos