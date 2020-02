Piden a prestadores de servicios darse de alta en Registro Nacional de Turismo

Todo establecimiento que no cuente con Registro Nacional de Turismo (RNT) no serán promocionado por la Secretaría de Turismo de Veracruz ni obtendrán otros beneficios.



En rueda de prensa, el director de Servicios Turísticos de la dependencia, Omar Castro Prado, dijo que este documento dará certeza y legalidad al empresario, dando certeza a ellos y a los turistas.



Indicó que el RNT tiene 18 categorías y es de carácter obligatorio pues lo marca la Ley General de Turismo, por lo que se informa de su implementación en todo el Estado; en el caso de Orizaba, en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio.



Señaló que el Registro es gratuito, detallando que habrá en breve una plataforma en donde se subirán todas las características de los establecimientos.



"Pero sólo van a aparecer los que tengan el RNT. No tiene costo este registro y quien lo saca es por dos años".



Aclaró que no hay fecha límite para que lo tramiten, lo pueden hacer durante todo el año pero es preferible que lo tenga a la brevedad posible.



"Quizá el RNT faltaba difundirlo, porque ya existía", dijo.



El funcionario descartó que se busque hostigar a los empresarios, sino que dijo es una campaña para favorecerlos.



Entre los requisitos están que cuenten con el RFC, escrituras o contrato de arrendamiento, identificación como puede ser el INE, CURP y algunos otros requisitos específicos para cada tipo de establecimiento.