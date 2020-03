Piden a PROFECO vigilar que no aumenten precios de canasta básica

Ante la situación de contingencia que prevalece en el país por el COVID-19, es importante que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o la Secretaría de Economía tomen en sus manos las medidas para vigilar que no se incrementen los precios de los diversos productos de la canasta básica, indicó David González Rojas, presidente del Colectivo Social por México (COSOME).



Mencionó que en el país hace falta que se cuide esta parte pues nunca falta que se quiera dar algún abuso y reetiquetado de precios.



Recordó que una situación similar se ha visto desde que empezó el año, pues no hubo ningún alza a la gasolina pero sí hubo aumentos en los precios de los productos de la canasta básica.



“Hacemos un llamado a las autoridades para que estén atentas en esta parte, que haya un control de precios, deben visitarse supermercados, tiendas departamentales y verificar que no haya reetiquetación”, consideró.



Mencionó que al momento ya se ha visto que la gente hace algunas compras de pánico en otros lugares, incluso aquí mismo cuando comenzó lo del coronavirus se agotaron los cubrebocas, aunque se difundió que no servían para prevenir un posible contagio.



Consideró que no hay motivos para que los precios de la canasta básica aumenten pero de hacerlo, afectaría a la mayoría de la población que ya está en una situación complicada, por lo que se debe cuidar esta parte.