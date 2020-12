Piden a profesores respetar horarios de clase matutinos y no impartirlas en las tardes

Al Calor Político:



Por medio del presente quiero hacer llegar a las autoridades escolares que los padres de familia de la escuela Secundaria General No. 2, “Julio Zárate”, estamos en total desacuerdo que nuestros hijos del turno matutino tomen alguna clase por la tarde. Se supone que deben respetar los horarios como si fueran las clases presenciales, pero sólo en el caso de la maestra de inglés del segundo grado, grupo “B”, que es donde está mi hijo, le da las clases en línea los viernes a las 17:00 horas. Mi hijo tiene otras actividades por la tarde y ahora debe faltar ese día porque la maestra no puede dar las clases en otro horario, porque tiene otros grupos que atender.



Esta situación ya se le ha hecho saber a la tutora en varias ocasiones, pero dice que esas son las indicaciones de la directora porque la SEV les exige que los alumnos tomen las clases por televisión y esos horarios son matutinos. Si otros maestros les dan las clases en los horarios de clases normales, pregunto, ¿Por qué ésta maestra no puede hacerlo? Si hay varias maneras de ver las clases de televisión en otros horarios, por la tarde o por Youtube.



La tutora siempre dice que tiene reuniones los viernes y que va a exponer la situación a la Directora, pero las cosas siguen igual. Así que hago uso de éste medio para dar a conocer a las autoridades competentes ésta situación irregular.



Sin más por el momento y agradeciendo a este medio por permitir expresar nuestras opiniones, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto.



