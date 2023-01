Piden a SEDENA llevar programa de canje de armas a La Perla

Aunque no existe un estimado sobre el número de armas que podrían albergar habitantes de comunidades de La Perla en sus hogares, se estima sea una cifra importante, por lo cual se solicitó a la SEDENA el programa de canje de armas.La alcaldesa Ruth García Meza, señaló que ya se hizo la petición y están a la espera de que la Sedena programe una visita a la cabecera municipal y entonces hacer el exhorto a la población.La funcionaría indicó que es una estrategia completa, pues por usos y costumbres las familias acostumbran tener un arma de fuego en sus hogares.Aún y con ello, dijo que es necesario que los niños, jóvenes y adolescentes no tengan acceso a las armas, que regularmente se guardan en casa."Al parecer no lo están manejando en la región, pero le pedimos a la Sedena que nos apoye con ese programa, que lo implemente aquí en La Perla por la situación que tenemos", indicó.Reconoció que esto no será fácil, pues el que baje la gente de las 47 comunidades que conforman el municipio, suena un tanto complicado, pero aún y con ello lo harán."Debemos hacer conciencia para que los padres de familia reconozcan el riesgo que generan el que nuestros niños y adolescentes tengan acceso a un arma de fuego", concluyó.