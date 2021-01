Piden a SEGOB sanción para Diócesis de Córdoba por boda en pandemia

Autoridades municipales no permitieron la realización de una boda en la exhacienda Toxpan, donde se efectuaría la fiesta luego de la misa en la catedral de la Inmaculada Concepción a donde asistieron más de 200 personas, esto el pasado fin de semana y que causó indignación entre la población.



En conferencia de prensa, Luis Alfredo Chávez, encargado de Protección Civil, Hermilo Vargas Zielh, de Seguridad Ciudadana, así como el área jurídica a cargo de David Arturo Molina, explicaron que no pudieron intervenir en Catedral tras señalar que la iglesia lleva su propia agenda, aunque hizo lo propio para evitar que se efectuara la fiesta masiva, solo pidieron que la iglesia explique porqué permitió el evento.



La fiesta multitudinaria fue de la sobrina de la exdiputada local, Paulina Muguira y el exalcalde Juan Antonio Lavin Torres, sin embargo, en redes sociales fue criticada debido a que asistieron más de 200 personas a la misa, sin guardar sana distancia, usar cubrebocas, además de estar prohibidas las reuniones de más de 30 personas por la contingencia de COVID-19.



Las autoridades municipales hicieron énfasis en que deberá ser la Secretaría de Gobernación quien emita una sanción a la Diócesis de Córdoba, toda vez que no corresponde al municipio hacerlo.



"En el caso de la fiesta se notificó que no estaba permitido pues estamos en semáforo epidemiológico naranja, por eso se canceló, la familia sabía que no podía hacer fiesta por la situación de pandemia que se vive en Córdoba" señaló el titular del área jurídica, David Molina