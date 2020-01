Piden a Sindicato defender a personal de Salud de cambios de adscripción

Trabajadores de diferentes centros de salud de las Jurisdicciones Sanitarias de la zona centro, exigen que el sindicato los defienda ante el rumor de cambios de los médicos y de las enfermeras a diferentes centros de trabajo pese a que ya llevaban hasta una década en sus sitios.



Indicaron que durante esos años, al estar comisionados, buscaron hacer diferentes trabajos que beneficiaran a la población y que su respectivo Centro de Salud funcionara de mejor manera, pero ahora existe el rumor de que se tendrán que regresar a su lugar de adscripción y el sindicato guarda silencio y no defiende la labor que han hecho.



Dijeron que el argumento que dan las autoridades es la baja productividad, en este sentido explicaron que si ha bajado el número de pacientes que atienden es por diversas causas, como el desabasto de medicinas que son de las más comunes que se recetan, además que no hay papelería para los formatos, tema que ellos terminan por resolver a veces con sus propios recursos.



Indicaron que antes de estar haciendo cambios y reubicaciones tendrían que estar trabajando con el equipo médico, dotándole de materiales y de insumos para poder dar un mejor servicio a los pacientes, quienes acuden a las consultas pero no a todos se les puede surtir su receta por la falta de los fármacos.



Aunque reconocieron que sí existen algunos vicios dentro del Sector Salud y qué habrá trabajadores que no hagan bien su labor, dijeron que son los menos y en esos casos tendría que actuar la administración y directamente la autoridad de salud, pero se están ocupando por temas que no son básicos, cuando lo más importante es tener medicinas, vacunas y atender al paciente.



Por ello pidieron la intervención de la lideresa sindical Luisa Ángela Soto Maldonado, de los dirigentes de las diferentes secciones pues han manifestado una nula respuesta ante la situación que están enfrentando los empleados.



Expresaron que no es justo que "los dejen morir solos y permitan que personal de contrato como lo es la administradora y personas ajenas con adscripción en Jurisdicción VI de Córdoba, ahora vengan a ocupar nuestros lugares y, a nosotros nos regresen a nuestras adscripciones cuando que llevamos mucho tiempo trabajando en nuestros actuales centros de trabajo y hemos logrado avances importantes".



Aseguraron que los cambios solamente favorecen a las amistades de autoridades de la Jurisdicción Sanitaria VII y advirtieron que si Ángela Soto Maldonado no los defiende, a ella la dejarán sola con las aspiraciones que tiene.



"Y que no olvide que ya se ha creado un nuevo sindicato, sólo le recordamos la lealtad que usted y todos los delegados han profesado a la base trabajadora que aún confía en ustedes".