Piden a UNAM no evadir responsabilidad en plagio de tesis de ministra Yasmín Esquivel

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no está facultada para quitarle el título de licenciatura a la ministra Yasmín Esquivel, luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinara que hubo plagio e hizo tal recomendación, informó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.El secretario de Gobernación dijo que la SEP pedirá a la UNAM que no evada su responsabilidad y que emitan una solución sobre el caso del plagio de tesis de la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes en Palacio Nacional, Adán Augusto López dijo que la titular de la SEP, Leticia Ramírez, enviará hoy la propuesta formal en el sentido de que no está facultada la Dirección General de Profesiones, para cancelar ningún título, en todo caso -agregó- lo que esa Dirección puede hacer es cancelar el registro de un título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial, cosa que no ha cumplimentado la UNAM.“Hay instancias que en este caso pueden resolver el asunto y son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario. Se le pedirá a la UNAM y al señor rector –Enrique Graue– que no evada la responsabilidad que tienen, sino que emita una resolución”, dijo.