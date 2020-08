Piden a Vectores de Orizaba presentarse a trabajar, pero sin protección, denuncian

Debido a que se convocó a laborar al personal de Vectores sin que les brindaran las medidas de protección necesarias, entre los trabajadores hay inconformidad, señaló el delegado de la Sección 70 de Vectores, Jesús Javier Torres Posadas.



Mencionó que a pesar de que el presidente de la República dio la orden de que hasta octubre regresaran a trabajar todos los burócratas, aquí se dio la indicación al personal de presentarse este lunes.



Comentó que, si bien no se oponen a laborar, sí hay inconformidad porque consideran que no se les están dando las medidas preventivas ni equipo necesario.



Explicó que la indicación que recibieron es de ir casa por casa, pero llevan el equipo del año pasado, pues, aunque se les tenía que entregar uno nuevo en el mes de marzo, nunca llegó.



Comentó que entre el personal hay preocupación y tiene razón, pues en el Estado ha habido dos defunciones de personal de Vectores, además de las que se conocen todos los días de los ciudadanos, como para que laboren sin el equipo adecuado.



Torres Posadas indicó que, aunque intentó hablar de este tema con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 7, nunca le contestó ni llamadas ni mensajes, la única que le respondió fue la subjefa, quien le dijo que no estaba enterada de que hubieran sido llamados a trabajar, por lo que le pidió le diera tiempo para investigar.