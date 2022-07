Piden a veracruzanos estar alertas por próximas lluvias

La titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, dijo que las lluvias continuarán los próximos días en el Estado, de ahí la importancia de que ciudadanos en zonas de riesgo acaten los planes de evacuación si son necesarios.Señaló que estos días han sido soleados, sin embargo, en los próximos días se tienen pronosticadas lluvias por las que podría ser necesario emitir una alerta gris.“Esperamos lluvias a partir del miércoles; jueves y viernes. Posteriormente va a bajar el fin de semana”, declaró la funcionaria estatal.Exhortó a los ayuntamientos a no permitir los asentamientos de personas en zonas irregulares o de riesgo, sobre todo en zonas de deslizamientos.“Exhortar a los ayuntamientos a que nos apoyen para no permitir los asentamientos en zonas irregulares o de riesgo; es el fenómeno perturbador por el que fallecen más veracruzanos”, indicó Osorno Maldonado.La secretaria dijo que cada vez que hay una situación de riesgo los ciudadanos deberían retirarse, pero ello no siempre ocurre.“Que nos apoyen con la evacuación; están pensadas para salvar vidas, principalmente; es muy difícil tener la noción de que vivimos en una situación de riesgo permanente. Que no lo piensen, que se salgan”, agregó la titular de Protección Civil.Recordó que tras las lluvias de los últimos días se han emitido dos declaraciones de desastres, sin embargo, los comités de evaluación continúan activos para revisar la situación en 8 municipios de la Sierra de Zongolica y Las Choapas.