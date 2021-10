Piden a veracruzanos no dar datos personales a desconocidos ni por WhatsApp

Un exhorto a la población para que no dé sus datos personales a personas desconocidas y mucho menos a través de grupos de WhatsApp, hizo el delegado regional de la Coordinadora de Usuarios y Deudores en la zona centro, Manuel Othón Ramírez López.Explicó que lamentablemente hay casos de ciudadanos que han sido defraudados tras dar su información.Indicó que hay muchas personas que pasan por una situación complicada económicamente y quieren poner fin a algunas deudas o requieren de un capital para emprender un negocio y son sorprendidas por personas de mala fe.Mencionó que debido a su misma necesidad hay quienes andan preguntando en dónde pueden conseguir un préstamo y los engañan haciéndoles creer que el interés no será alto y terminan dando todos sus datos y sólo los sorprenden.Comentó que la gente después se queja de que la defraudaron, pero antes hicieron todo lo que no debían hacer.Ramírez López señaló que si de por sí es riesgoso dar los datos personales a una persona desconocida, es peor dar esa información en grupos de Whatsapp, pues no se sabe quién puede hacer mal uso de ella.Indicó que hay lugares en donde les dicen a las personas que les van a prestar una cantidad, pero para asegurar el pago deben dar primero un porcentaje, lo cual es ilógico, pues si el ciudadano necesita es porque no tiene, y a veces se endeudan para dar ese supuesto adelanto y se quedan sin nada, porque nunca les llega el supuesto préstamo y además endeudados con lo que tuvieron que dar.