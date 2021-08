El subdirector de los Centros de Gestión Comunitaria (CGC) del Ayuntamiento de Xalapa, Jorge Luís Alarcón Contreras, pidió a los habitantes de la Capital donar alimentos no perecederos, principalmente enlatados, para ser entregados a los afectados por las intensas lluvias del pasado sábado.



“Hemos recibido una gran cantidad de ropa, se requieren víveres que no sean perecederos, creo eso nos ayudará mucho, enlatados nos ayudará mucho”, manifestó en entrevista desde el Palacio Municipal, donde también hay un punto para recibir donaciones.



Recordó que los 15 CGC fueron habilitados como lugares de acopio de ropa, zapatos, enseres domésticos y comida para ayudar a los damnificados tras el paso del huracán Grace.



“Estoy muy contento por las muestras de la gente de Xalapa, pese a que anunciamos que los abriríamos desde hoy lunes, desde ayer domingos empezamos a recibir donaciones”, destacó.



El funcionario aseguró que todos los productos y prendas de vestir que han recibido, han sido distribuidos entre la población que habita alrededor de los CGC, para evitar que se tengan que trasladar a otros puntos para recibir las ayudas.



“Vamos a coordinar para ver cómo se va a hacer la entrega de todo lo que se ha recibido y pediríamos el apoyo de la gente (afectada) para que se acerque a los centros, no estamos pidiendo ningún requisito, ninguna credencial, ninguna firma, que se acerquen y con toda disposición pueden tomar todo lo que les haga falta”, expresó.



Finalmente, comentó que los centros de acopio estarán recibiendo las ayudas desde las 9:00 horas hasta las 17:00 horas y las personas que requieran ir por los apoyos también lo podrían hacer en ese horario.