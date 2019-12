Piden a xalapeños no disparar al aire libre por festejos de fin de año

El director de Tránsito Municipal y Seguridad Ciudadana de Xalapa, Francisco Villa Campa, solicitó a la ciudadanía no realizar actividades en contra de la ley, como disparar al aire libre en estas fechas.



"Queremos hacer una invitación a la ciudadanía a efecto de que no realicen actividades que no estén permitidas y sancionadas, uno en el bando y otro en la ley. Realizando actividades de supervisión, nos han reportado detonaciones de arma de fuego y hemos estado acudiendo, lamentablemente por la misma ley, no podemos ingresar a los domicilios".



Asimismo, indicó que el área está atendiendo todos los llamados que han reportado por dicha situación, pues en otras partes del país, las consecuencias han sido mortales, por lo que aquellos que sean sorprendidos llevando a cabo estás acciones, serán puestos ante las autoridades competentes.



"Sabemos que hay armas permitidas y armas prohibidas, si portan algún registro, independientemente si lo portan o no, hacer la presentación ante la Fiscalía y pues que la fiscalía determine la situación jurídica a que sea acreedor el responsable"



Así también, dio a conocer que el Ayuntamiento está en pláticas con la fundación Michou y Mau, con la finalidad de realizar programas de atención para niños quemados, ya que en estas fechas dijo, se incrementan accidentes con el uso de la pirotecnia.



"Queremos informales que estamos en pláticas con la fundación Michou y Mau para trabajar programas de atención para niños quemados, en estas fechas se incrementan las actividades con pirotecnia en casas, con familias y en este sentido la fundación Michou y Mau muy responsablemente está próxima a apoyar a esta dirección para prever situaciones de manejo de pirotecnia", finalizó.