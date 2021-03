Piden a xalapeños no ir a dormir a módulos, todos serán vacunados

Los encargados de logística del proceso de vacunación de las personas adultas mayores contra el Coronavirus, pidieron a los xalapeños no pernoctar en las sedes, pues hay garantía de que todos serán inmunizados.



“Invitamos a la ciudadanía a que no lleguen a dormir, no es necesario, se les va a vacunar a todos los adultos mayores arriba de 60 años de edad. Tenemos una logística bien organizada y no van a esperar mucho y tenemos un área de espera", dijo Carlos Salgado, miembro del área de logística en el programa de vacunación.



En entrevista en el Estadio Xalapeño, donde varias personas llegaban a solicitar información y aclaración de algunas dudas, dijo que en punto de la 8:00 horas dará inicio la campaña de vacunación, en la que varios trabajadores del Sector Salud estarán aplicando Pfizer.



"Cerraremos a más tardar 7 de la noche, no más. Ahorita hasta lo que nos han dicho, la vacuna no tiene ninguna reacción si se está consumiendo algún medicamento. Se le invita a la población que vaya realmente al módulo que le corresponde".



La credencial de elector y comprobante de domicilio son los documentos que están solicitando en los 13 módulos de aplicación y, en el caso de no tener actualizado el domicilio, tendrán que solicitar al jefe de manzana una constancia de residencia que acredite ser vecino de la colonia indicada.



"Habrá personal que va a estar acompañando a adultos mayores. Para los adultos que no los pueden acompañar sus familiares y estén en casa, los familiares pueden acudir a su centro de vacunación y se irá a sus viviendas".



Para finalizar, exhortó a la ciudadanía a respetar los días en los que les toca recibir la vacuna, pues aseguró que aunque no se hayan registrado, sí recibirán la dosis.



Cabe recordar que las sedes en Xalapa son: Torre Olmo, Estadio Xalapeño “Heriberto Jara Corona”, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, la Escuela Primaria “Patria”, en la congregación El Castillo; la Escuela Secundaria General 4, en la colonia Badillo; el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati), en Arboledas del Sumidero.



También, el preescolar “Pablo Neruda”, en la colonia Fredepo; el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev), Plantel 35, ubicado en Lomas Verdes; la cancha de la congregación Chiltoyac; la Unidad Deportiva La Lagunilla; el Centro de Desarrollo Comunitario “El Principito”; el Campo Deportivo Colón y la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana.