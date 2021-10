Piden a xalapeños no organizar concursos de disfraces para animales

El titular de la Unidad de Salud Animal de Xalapa, José Luis Ronzón Ronzón, exhortó a grupos que defienden a los animales, evitar realizar concursos, así sean por redes sociales, en los que pidan disfrazar a las mascotas por la festividad de Halloween.Y es que acotó que con la polémica que se generó luego de que el Patronato de la Fundación Lepach, anunciara una caminata y un concurso con disfraces para mascotas, recibieron otros reportes de premiaciones para animales disfrazados por el "Día de Brujas", en Facebook, organizados incluso por animalistas, algunos los cuales finalmente se cancelaron ante la ilegalidad de llevarlos a cabo."Hablaron a Salud Animal (algunos organizadores de concursos) y ya cambiaron su temática, y que bueno porque de supone que están apoyando a los animales, pero no se habían puesto a analizar y a leer el reglamento y hay otros renuentes que lo van a hacer virtual, la gente lo va a hacer desde sus casas, están aportando las fotos, pero al final de cuentas, el artículo 33, fracción XXV, lo prohíbe", indicó en entrevista telefónica.Al respecto, recordó que el artículo 33, inciso XXV, del Reglamento de Bienestar y Protección a los Animales de Xalapa, establece la prohibición de “obsequio, distribución, venta y cualquier uso de animales vivos para fines de propaganda política o comercial, obras benéficas, ferias, quermeses escolares, o como premios en sorteos, juegos concursos, rifas, loterías, feria, cualquier otra actividad análoga".Por ello reiteró a los animalistas de la Capital del Estado, que no promuevan estos eventos de disfraces de mascotas, toda vez que el colocarles ropa y otros accesorios, incluyendo maquillaje, puede generarles incomodidad y a su vez hacer que se lastimen al tratar de quitárselos."Se les invita a las y los animalistas que no promuevan este tipo de eventos, este tipo de maltrato animal, al contrario, tenemos que promover el bienestar animal", manifestó Ronzón Ronzón, quién acotó que si se está luchando por los animales, no se debería auspiciar esas premiaciones con mascotas."¿Si tú estás luchando por el bienestar animal, entonces por qué estás invitando a la gente a que participe en disfrazar a estos animales?", cuestionó al indicar que es muy diferente "vestir" a los perros o gatos con suéteres en la época invernal, a ponerles un atuendo que puede incomodarlos."Muchos están haciendo -los concursos- por medio de redes sociales, pero al final de cuentas es lo mismo (que de manera presencial como intentó hacerlo la Fundación Lepach)", precisó.