Piden abogados que se investigue supuesto desfalco al Poder Judicial de Veracruz

Valentín Olmos Alfonso, presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, hace llamado a la presidenta del Poder Judicial para investigar un supuesto desfalco en el Poder y pedir la creación de más ciudades judiciales en la Entidad.“Estamos hablando de la problemática que sigue existiendo dentro del Poder Judicial donde en realidad es preocupante y estamos haciendo un llamado respetuosamente a la presidenta del Poder Judicial, para que se haga la apertura y buscar los parámetros de las soluciones dentro de la problemática que está dentro del Poder”.Señaló que dentro de estas problemáticas se encuentra un supuesto desfalco millonario que habría ocurrido hace 3 o 4 años dentro del Poder Judicial y que no ha sido aclarado, recriminando así la falta de avance en la impartición de justicia.Olmos explicó que este desfalco ascendería a mil 500 millones de pesos, el cual no ha sido aclarado.“Es lo que preocupa y que hasta ahorita no nos han dado una respuesta en cuanto a dónde quedó ese dinero, quien hizo ese desfalco, no han aclarado nada al respecto y desde luego que nosotros como ciudadanos tenemos ese derecho de exigir que nos aclaren dónde está ese dinero, si ya se iniciaron las denuncias correspondientes en caso de que en realidad se dio el desfalco”.Refirió que el avance se debe buscar a través de la creación de más ciudades judiciales en el Estado de Veracruz; “cosa que ha paralizado y al estar paralizado esa creación de juzgados desde luego que la justicia no es pronta ni es perita porque gente que vive muy retirada de un juzgado le es difícil para poder buscar justicia”.Olmos recordó que al ser quitados 12 juzgados microregionales, estos deberían retomar sus actividades para hacer más accesible la justicia a los veracruzanos, sumando también la integración de otros 6 juzgados para tratar de allegar la justicia a las personas más desprotegidas.El presidente del Colegio de Abogados Juridtas del Estadoo de Veracruz, tambien reconoció que otro de los problema que afecta el acceso a la justicia en Veracruz sería el costo de copias certificadas, pues aseguró que muchas personas que no cuentan con el recurso económico se quedan sin justicia al ser este un gasto que muchas veces llega a ser elevado.