Piden agilizar dictamen para que Tepetlampa “vuelva” a ser del Municipio de Texhuacan

Habitantes de la comunidad de Tepetlampa, municipio de Texhuacan, demandaron al diputado local panista Rodrigo García Escalante, presidente de la Comisión Permanente de Límites Territoriales de la Sexagésima Quinta Legislatura, se ponga a trabajar en el dictamen para que esta localidad sea considerada en esta demarcación municipal, pues actualmente forma parte de Mixtla de Altamirano.



Victorino Xalamihua Xiquiste, subagente municipal de esta congregación, dio a conocer que desde hace año y medio se solicitó la intervención de esta representación popular para que lleve a cabo las acciones correspondientes



“Venimos a exigir al diputado Rodrigo García Escalante que nos atienda, porque cada vez que venimos al Congreso del Estado, nos atiende su auxiliar, quien nos pidió un acta de cabildo del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano en donde señale que la comunidad no es de este municipio”.



“Ya el Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano nos dio el acta mencionada y se entregó al diputado. Fuimos al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y se nos informó que Tepetlampa existe, pero ubicada en el municipio de Mixtla y al pedirle el apoyo, nos solicitó la entrega de un acta de Cabildo, el cual fue proporcionada por el actual Concejo Municipal, en donde da cuenta que la comunidad no pertenece a esa demarcación municipal”, añadió.



Ahora, indicó lo único que nos falta es que se dictamine por la Comisión Permanente de Límites Territoriales y sea aprobado por el pleno legislativo y se publique en la Gaceta Oficial del Estado para que esta congregación sea considerada en el municipio de Texhuacan.



Acompañado de varios vecinos, el representante municipal expresó que esta demanda tiene casi 30 años de estarse haciendo, luego de la división que se dio de la comunidad de Atzingo del municipio de Texhuacan, lo que motivó que no aparezca actualmente en la cartografía de esa municipalidad, a pesar de contar con los servicios públicos esenciales.



La preocupación es que al no formar parte de ningún municipio mencionado, no tienen acceso a los programas de obras del Ayuntamiento ni de los Gobiernos Federal ni Estatal, por lo cual el rezago persiste en gran medida, señaló por último.



Los quejosos fueron atendidos por funcionarios de la Dirección de Política Regional, que, como siempre, sólo les dieron largas al asunto, porque lo que ellos están solicitando es que el Congreso del Estado legisle y apruebe el dictamen para ser reconocidos como congregación del municipio de Texhuacan.