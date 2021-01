Piden al Gobernador declarar a Veracruz “libre de minería tóxica” en 2021

La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental, (LAVIDA) confió que en el presente año el gobernador Cuitláhuac García Jiménez decrete al estado de Veracruz “libre de minería tóxica”, como fue el compromiso asumido con esta organización en octubre del 2020.



Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de esta organización ambiental, destacó la importancia de que el gobierno estatal emita este decreto por los beneficios que ello traería consigo, al preservar las más de 327 especies de flora y fauna, existentes tan solo en la Sierra de Chiconquiaco.



En entrevista, el activista comentó que en esa zona se tienen 7 especies endémicas de la región, que son únicas, como los encinos tropicales, la Palma Deone de hule y una gran variedad de pifitas y orquídeas, por lo que “decimos que es muy importante conservar este patrimonio natural que da alimento, agua y oxígeno al planeta”.



Dentro de los beneficios de declarar a Veracruz libre de minería tóxica dijo que tan sólo de esta zona montañosa nacen tres cuencas de ríos que le dan de beber a tres millones de habitantes.



“Casi la mitad de los veracruzanos bebemos el agua de allí. El agua que bebe Xalapa es de allí, de esa sierra, la que consume Coatepec, Actopan, Alto Lucero, es de ese lugar es un reservorio de agua que tenemos que conservar”, subrayó.



Añadió que de ahí se provee de una gran cantidad de alimentos, carne, queso, leche y gran producto de vegetales, frutas y verduras que son únicas en la región.



Destacó que por la ubicación del estado de Veracruz, se ve muy beneficiado porque recibe los vientos alisios del norte, lo que le da a este clima tan peculiar y declararlo libre de minería tóxica, es defender el alimento, es defender el agua, es defender tu patrimonio cultural, es defender la vida, eso es la importancia que tiene para Veracruz”, aseveró.



- ¿Pero las mineras siguen explorando? Se le preguntó.

Si, las mineras siguen explorando porque la Ley se los permite, no hay poder humano que los haga desistir de las exploraciones, porque así lo establece la Ley minera aprobada en 1992, respondió.



Recordó que en las reuniones sostenidas con funcionarios del gobierno de la República, como fue el caso de María Albores González, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y ella se comprometió a que no autorizará los manifiestos de impacto ambiental, que es un instrumento que requieren las mineras para pasar a la fase de explotación y en el mismo sentido se manifestó la titular de la Profepa”.



“Con quienes no hemos podido hablar son con los representantes de la Secretaría de Economía que es la que otorga las concesiones y que tiene facultades para anularla”, agregó.



Destacó que los trabajos de exploración que las mineras vienen realizando, causan serias afectaciones al medio ambiente, ya que al hacer grandes perforaciones que van de los 50 a los 600 metros de profundidad y cada que hacen una desvían el curso de los mantos freáticos, afectando a aquellos que cuentan con un pozo que se nutre de un manantial, al llevar a cabo estos trabajos se desvía el curso del agua, provocando con ello una grave sequía en vasta región aledaña a Xalapa.