Piden al Gobernador que dinero del Festival de la Salsa se use para el sector salud

La presidenta de la Asociación Orizaba Propone A.C., Osi Pirez de Diez, exhortó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez a destinar el dinero que tiene previsto para el Festival de la Salsa para el sector salud, pues es bien sabido que hay falta de medicamento de todo tipo, como fármacos oncológicos.



"¿Por qué no nos evitamos este año el Festival de Salsa? Y creo que lo que el Gobernador va desembolsar para ese precioso evento que hace, mejor que lo destine a salud", dijo.



De igual forma, indicó que la versión de que se robaron medicinas oncológicas en el Estado, es difícil de creer.



"En cuanto a que ustedes saben que hubo un robo de medicamentos oncológicos en el Estado, me gustaría saber qué robaron porque no había nada, no había medicinas".



Lamentó que las autoridades quieran vender la idea de que la escasez de medicamento es por un robo.



"¡Por favor! Yo firmé con la Secretaría de Salud un convenio donde ellos me permitían que los niños estuvieran hospitalizados y no me cobraban la hospitalización, pero del resto yo me tenía que hacer cargo. Yo llevo los medicamentos, pago viáticos, pasajes, estudios de sangre, rayos X, estudios para saber el tipo de cáncer que tienen los menores y las radiaciones también las pago".



Añadió que tanto los directores de los hospitales como las enfermeras de éstos, dan su mejor esfuerzo pero en algún momento tienen que obedecer las instrucciones de su superiores.



Por ello, insistió en que el mandatario estatal tendría que dedicar recursos económicos para la atención completa y apoyo a estos niños y sus familias, más que para festivales.