Piden al Gobierno entregar apoyos para temporada de frío, en Naolinco

El director de Protección Civil de Naolinco, Eduardo Yáñez Reyes, lamentó que el Gobierno Estatal haya suspendido los apoyos invernales a los municipios más vulnerables por sus bajas temperaturas.



Dijo que a través de recorridos por las comunidades, se observa la necesidad de la población por cobijas y colchonetas, pues recordó que hay zonas en las que las heladas son severas, como en el caso de Buenavista y San Marcos Atesquilapán.



“Estamos haciendo operativos, ha habido caída de árboles por los nortes, nos damos cuenta de la necesidad de la gente, de una cobija, de una colchoneta, se han mandado solicitudes, pero nada. Se requieren apoyos”, acotó.



Refirió que ahora la Secretaría de Protección Civil Estatal sólo brinda apoyos cuando se registra un desastre “extremo”, a pesar de que se hagan solicitudes.



“Cuando estaba el gobierno anterior, cada año mandaban cobijas, colchonetas para repartir a la gente vulnerable por el frío, pero en esta administración no dan nada, solo si hay un desastre extremo, mientras ya no hay nada, aunque haya mucho frío. Se ha hablado con la titular, pero no envían nada”, comentó.



Agregó que, en coordinación con el Sector Salud, continúa la jornada de vacunación contra la influenza en la cabecera municipal, pero se espera que en los siguientes días se acuda a las comunidades.