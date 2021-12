Piden apoyar a comerciantes y economía de Xalapa en esta temporada navideña

En apoyo a comerciantes y economía local, organizan bazar navideño "Exportí", en el cual se podrán adquirir artesanías, dulces típicos, comida, etcétera.Alejandra Valera, organizadora del evento, expresó que es de suma importancia apoyar el comercio local pues debido a la contingencia por el COVID-19, se cerraron muchas fuentes de empleo, que en su mayoría eran comerciantes y pequeños empresarios."Es momento de invitar a toda la gente que venga y apoye el comercio local de Xalapa (...) Hubo mucha gente que se quedó sin empleo y no nada más son personas que son nuevas emprendiendo, son personas que tenían mucho tiempo siendo comerciantes o empresarios y que son fuentes de empleo para otras", manifestó.Agregó que la expo se estará llevando acabo del 16 al 18 de diciembre, en horarios de 9:00 a 20:00 horas en Ávila Camacho No 1.Además, reiteró que en estas fechas de consumo, preferiblemente se apoye al comercio local, en lugar de hacer las compras decembrinas a las grandes empresas."Que se quede aquí en el estado, en Xalapa, que no demos el dinero a otras grandes empresas que tienen mucho mayor ventaja", finalizó.