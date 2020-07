Piden apoyo con “electrolitos” para guardias del Hospital Regional de Río Blanco

Ante la falta de insumos en el Hospital Regional de Río Blanco (HRRB), personal de este nosocomio pidió la ayuda de la población para llevarles electrolitos.



A través de una publicación en redes sociales, una persona que se identificó como personal del HRRB explicó que el personal de guardia nocturno se está quedando hasta 12 horas seguidas con los pacientes, por lo que después de ese tiempo salen no solamente hambrientos, sino deshidratados “y ya no tenemos electrolitos para reponernos”.



De acuerdo con el personal, esto les afecta, pues va mermando su salud, ya que en cada guardia muchos se ven obligados a pasar por Urgencias por la deshidratación.



“Me atrevo a solicitar su cooperación y/o donación”, concluye en su mensaje la persona.



Esta solicitud de ayuda fue confirmada por personal que labora en el nosocomio, que explicó que debido al aumento de pacientes enfermos de COVID-19 y el poco personal, ahora se han visto obligados a realizar guardias de 12 horas cuando antes eran de 8 horas.



Indicaron que sus compañeros se ven cansados, además de afectados psicológicamente por la situación que enfrentan a diario.



Dijeron desconocer por qué están restringiendo los electrolitos, ya que deben estar en abundancia, sobre todo porque ahora se comienzan a dar casos de dengue y no puede faltar.



Por lo anterior, hicieron un llamado a la sociedad en general que esté en posibilidades de donarles electrolitos a llevárselos al área de Urgencias.