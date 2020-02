Piden apoyo económico para pareja de la tercera edad, en Veracruz Puerto

Mary y Andrés son dos adultos de la tercera edad que viven en una humilde vivienda de la colonia Reserva Tarimoya III, en la ciudad de Veracruz. Sin embargo, tienen complicaciones de salud y no cuentan con recursos para atenderse ni familiares que se ocupen de ellos.



Por ello, vecinos de esta pequeña familia han empezado a trabajar en equipo para apoyarlos con la rehabilitación de su vivienda, compras de comida, insumos y enseres domésticos para mejorar la calidad de vida de los ancianitos.



Aun así, la pareja requiere más apoyo por lo que algunos ciudadanos han lanzado una convocatoria a través de redes sociales para apoyarlos mediante la donación de medicamentos y material para construcción, entre otros insumos.



"Donde viven era una porquería, estaba muy mal, hemos estado limpiando. Hemos recibido una estufa, un refrigerador, una cama pero el lugar está muy mal. Necesitan cemento, block, polines, alfajillas, varilla, cosas para hacerles un cuartito.. No tienen hijos, no tienen apoyo económico, ni familia. No recibimos dinero, todo lo recibimos en especie", dijo la señora Elvira Cerezo, vecina de los señores.



La entrevistada explicó que estos adultos mayores están enfermos, sobre todo la señora Mary, quien tiene diabetes e insuficiencia renal, por lo que necesita diálisis.



Por ello, piden apoyo a las autoridades y a la ciudadanía apoyo para poder llevar a la mujer al doctor y evitar que su salud empeore, ya que actualmente presenta una grave hinchazón en todo su cuerpo.



Quienes estén interesados en apoyar pueden escribir a las páginas de Facebook "La cocadita de oro (Maya Rodríguez) " y al perfil de "Elvira Cerezo".