Piden apoyo para migrante paralizado de la mitad de su cuerpo, en Coatzacoalcos

Paralizado de la mitad de su cuerpo, sin poder hablar y con una lesión en el cráneo, Walter, un hondureño de 26 años, se refugia con una familia de Coatzacoalcos en lo que abren la frontera de su país que fue cerrada desde hace cuatro meses por la pandemia de coronavirus.



Hace un par de semanas fue agredido por otro grupo de migrantes, uno de ellos lo golpeó con un palo en la cabeza, el daño fue catastrófico pues Walter ahora depende completamente de Gabriela Hipólito Pérez, quien lo ha acompañado al médico y está pendiente de sus medicamentos.



“Les dijo que no hicieran problema, cuando él les dio la espalda, uno de ellos les dio con un palo en la mano y le dio con el palo, él estuvo internado 12 días y apenas antier me lo dieron de alta; estuvo en Xalapa, el primer día estuvo en el comunitario, yo me fui con él cinco días, estuvo internado porque le hicieron una operación en el cerebro, le quitaron parte del cráneo y del cerebro”, dijo la mujer.



Gabriela apoya a migrantes que pasan por las vías del tren en la Colonia Progreso y Paz de Coatzacoalcos y explicó que a Walter lo esperan en Honduras su esposa y tres hijos, su regreso no ha podido ser solucionado por el consulado a pesar de su condición médica.



“Yo ayudo a esta gente siempre que vienen y lo necesitan, pero así como viene mucha gente, viene también mucha gente que le viene haciendo daño a su misma raza porque le vienen robando y vienen haciendo de las suyas, es un ser humano y yo no lo puedo abandonar, él está aquí y el cónsul se lo iba a llevar pero supuestamente le van a hacer unos estudios en el comunitario”, añadió.



Walter no puede hilar oraciones, apenas puede responder con un sí o un no, cuando le preguntan si necesita algo, Gabriela mantiene contacto con su esposa y le explica la situación.



Apuntó que hay un señalamiento contra un presunto responsable, pero no una denuncia contra las acciones hacia Walter.



Walter necesita un electro encefalograma, tomografía y medicamentos, quienes quieran apoyarlo pueden comunicarse al 921 163 1525 y 921 117 3113.