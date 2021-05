Piden atender cruces peatonales en vías del tren, en región Mendoza

Vecinos de tres municipios de la región solicitaron a sus autoridades se mejoren los cruces ferroviarios peatonales y vehiculares afectados por el paso permanente del ferrocarril.



En los municipios de Ciudad Mendoza, Nogales y Río Blanco, se consideran un promedio de 34 cruces peatonales y unos 22 cruces vehiculares que ameritan atención.



La licenciada Margot Villa Fuentes, residente de la colonia El Águila, en los límites de Ciudad Mendoza y Nogales, señaló que han hecho la solicitud en repetidas ocasiones, pero hasta el momento no hay respuesta de la empresa Ferrocarriles del Sureste, toda vez que sugieren sea a través de un pedimento de Ayuntamiento.



La licenciada, quien es residente de la colonia El Águila, en los límites de Ciudad Mendoza y Nogales, explicó que muchos vecinos se quejan de daños en la suspensión de sus vehículos, como resultado del deterioro en los cruceros viales.



Explicó que como vecinos han instalado rampas, grava, madera y otros artículos para atravesar sin dificultad, pero el paso constante de los convoyes dejan nuevas afectaciones que nadie arregla y representan un peligro para peatones y vehículos.



En el caso del municipio de Río Blanco, señaló que por décadas han solicitado la construcción de un paso superior en la colonia Modelo que desfoga al poniente de Orizaba, pero hasta la fecha no hay resultados.



La licenciada hizo un exhorto a los candidatos a la diputación federal y local para que atiendan estas demandas, ya que admiten no se puede sacar las vías de estos municipios, pero sí mejorar las condiciones de seguridad para todos.