Piden aumentar vigilancia en sitios de Xalapa donde han ocurrido más intentos de suicidio

El director de Protección Civil Municipal, José de Jesús Vargas Hernández, mencionó que ante los constantes intentos de suicidio en la Capital del Estado, específicamente en un edificio en la zona de Arco Sur, se pedirá mayor seguridad en este lugar.



"Ya se le pidió al propietario que por lo menos tenga vigilancia las 24 horas, no hay velador y las personas suelen entrar por la parte de atrás y vamos a poner énfasis, también el área de seguridad ciudadana pondrá atención en ello".



Aunado a ello, no descartó que los intentos de suicidio sean una consecuencia de confinamiento por la cuarentena.



"Creo que se debe a la psicosis que se está creando por la pandemia. Hemos estado haciendo perifoneo, hay que concientizar más a la población".



Así también, explicó que en esta temporada de sequía, se han incrementado los incendios de pastizales en las congregaciones.



"Estamos en la temporada de incendios. Aquí en Xalapa no hay bosques pero tenemos muchos incendios de pastizales, se nos han incrementado. Hemos tenidos hasta dos reportes de incendio diarios, sobre todo en la 6 de Enero, Chiltoyac y El Castillo", refirió.



Comentó que ante dicha situación, Bomberos de Xalapa y la Dirección de PC han optado por dejar vehículos y brigadas, con la finalidad de que sea rápida la atención a estos incendios.